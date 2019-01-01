رسمياً | ميلان يعلن التعاقد مع بن ناصر

النجم الجزائري ينضم للروسونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن ميلان رسمياً التعاقد مع إسماعيل بن ناصر، النجم الجزائري، من صفوف إمبولي بعد فترة من المفاوضات.

وتألق بن ناصر في أمم إفريقيا الأخيرة التي فاز بلقبها صحبة المنتخب الجزائري، وتُوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ونشر ميلان عبر حساباته المختلفة على وسائل التواصل خبر التعاقد مع بن ناصر، مكتفياً بفيديو دعائي يعلن فيه انضمام اللاعب وأنه وقع عقداً حتى 2024.

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وخضع بن ناصر للفحوصات الطبية مباشرة بعد تتويج الجزائر بأمم إفريقيا، ولكن تأخر الإعلان الرسمي حتى مطلع أغسطس بسبب إجراءات ورقية، بحسب التقارير.

وشهدت المفاوضات بين ميلان والنجم الجزائري عدة جلسات لتحديد الراتب الشخصي والحصول على موافقة أرسنال الذي يملك حق تقديم عرض لضمه بحسب شروط بيعه إلى إمبولي.

وكانت التقارير قد ذكرت أن بن ناصر انضم لميلان مقابل قرابة 16 مليون يورو دُفعت لإمبولي.

وبدأ بن ناصر مشواره مع أرليس، قبل الانتقال إلى أرسنال في 2015، ثم رحل إلى إمبولي في 2017 حيث تألق ولفت الانتباه رغم هبوط الفريق الموسم الماضي.