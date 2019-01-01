رسميًا.. ميلان يعلن إقالة جيامباولو

ميلان يقيل جيامباولو وحيرة بين سباليتي وبيولي لخلافته

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي ميلان رسميًا إقالة مدربه ماركو جيامباولو بسبب سوء النتائج، حيث جاءت الإقالة المتوقعة والتي تحدثت عنها أغلب المصادر الإيطالية.

وكان ميلان قد حقق واحدة من أسوأ الانطلاقات في تاريخه على مستوى النقاط والنتائج في الجولات السبعة الأولى من الدوري الإيطالي.

وبعد الفوز الأخير على جنوى، والذي جاء بشق الأنفس وأمام فريق يعاني في مراكز الهبوط هذا الموسم، زادت حدة الغضب على جيامباولو خاصة مع سوء الأداء وعدم قدرة الرجل على إضافة أي شيء.

وبعد حديث من قبل الصحف الإيطالية عن إقالة منتظرة للمدرب الإيطالي، أقال ميلان اليوم رسميًا مدربه بعد شهرين ونصف فقط من تعيينه.

وفي الوقت الحالي، تنحصر الخيارات من أجل خلافته بين اسمين فقط، وهما مدرب روما وإنتر السابق لوتشيانو سباليتي، وستيفانو بيولي.

إنتر يمنع سباليتي من تدريب ميلان وبيولي يقترب

وما زال عقد سباليتي ممتدًا مع إنتر، وتعاقده مع نادٍ آخر لن يحدث إلا بموافقة النيراتزوري على ذلك، وهو ما يعطل الأمور قليلًا ويرجح كفة بيولي.

يذكر أن ماركو جيامباولو قد حقق نتائج مميزة وأداء رائعًا في تجربته الأخيرة مع سامبدوريا، تلك التي رشحته لقيادة الروسونيري والتي لم تكن موفقة في نهاية الرحلة القصيرة.