رسميًا | ميلان يُعزز صفوفه بموهبة بلجيكية

صفقة مغمورة ولكنها هامة..

أعلن ميلان بصورة رسمية عن تعاقده مع أليكسيس ساليمايكيرس من أندرلخت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ساليمايكيرس هو لاعب بلجيكي يبلغ من العمر 20 عامًا ويُعد أحد أبرز النجوم البارزة في أندرلخت على مدار آخر سنتين.

الصفقة تأتي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء لميلان في الصيف المقبل نظير 7 مليون يورو.

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هذه هي الصفقة الرابعة لميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، فكانت البداية بضم زلاتان إبراهيموفيتش مجانًا ثم أسمير بيجوفيتش على سبيل الإعارة.

من هو أليكسيس ساليمايكيرس؟ البلجيكي المغمور أحدث صفقات ميلان

المخضرم سيمون كايير انضم أيضًا إلى الروسونيري هذا الشتاء مُعارًا من إشبيلية، ليكون ساليمايكيرس هو آخر الإعارات قبل إغلاق السوق بساعات قليلة.

ويُجيد ساليمايكيرس اللعب في جميع المراكز خلف المهاجم الصريح، فيمكنه أن يكون جناحًا على كلتا الجبهتين اليُمنى واليُسرى أو اللعب كصانع ألعاب.

وسجل ساليمايكيرس هدفين هذا الموسم مع صناعته لأربعة آخرين خلال 19 مباراة خاضها مع أندرلخت كان أساسيًا في 14 منهم.

جدير بالذكر أن ميلان أعار سوسو إلى إشبيلية وبالتبعية، فإن صفقة اللاعب البلجيكي تُعد تعويضًا للدولي الإسباني الذي فشل في إثبات نفسه هذا الموسم.