رسميًا | ميسي يحسم الجدل ويحصد الكرة الذهبية السابعة

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 للمرة السابعة في تاريخه، اليوم الاثنين ليعزز رقمه القياسي.

ميسي البالغ من العمر 34 عامًا، قاد منتخب الأرجنتين لأول لقب له منذ 1993 في يوليو الماضي

، الفوز بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وتفوق ميسي على المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي نال الجائزة خمس مرات.

وجاء نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في المركز الخامس، كما جاء رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي، في المركز العاشر.

كما حصل الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، على جائزة ياشين كأفضل حراس المرمى، متقدمُا على مرمى برشلونة، والبرازيلي ... مرمى مانشستر سيتي.

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فاز ميسي بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، لأول مرة في عام 2009، ليتفوق على منافسه اللدود رونالدو بلقبين.

وحافظ ميسي على مستوياته المرتفعة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، ليصبح أفضل هداف في أوروبا للموسم الثالث على التوالي، كما فاز بلقب الدوري الإسباني العاشر مع برشلونة، كما حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في العالم في سبتمبر أيلول الماضي، متفوقًا مرة أخرى على رونالدو.