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كأس الملك الاسباني

رسميًا – ملعب ريال بيتيس يستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا

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JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن عن استضافة ملعب بينيتو فيامارين الخاص بنادي ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا في الـ 25 من شهر مايو المقبل.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن استضافة ملعب بينيتو فيامارين الخاص بنادي ريال بيتيس لنهائي كأس ملك إسبانيا الخاص بالموسم الجاري.

وستقام المباراة النهائي لكأس الملك هذا الموسم في الـ 25 من شهر مايو المقبل والذي سيوافق يوم سبت، ولم يتم تحديد موعدًا لانطلاق اللقاء.

وكان ملعب بينيتو فيامارين الخاص بريال بيتيس مرشحًا لاستضافة النهائي رفقة عدد أخر من اللاعب أبرزها ملعب سانشيز بيزخوان الخاص بإشبيلية وملعب المسيتايا الخاص بفالنسيا.

ولا يزال ريال بيتيس في بطولة كأس الملك مستمرًا بها حتى الآن، حيث كان قد تعادل ذهابًا بهدف لمثله أمام فريق إسبانيول في دور الـ 8 من البطولة.

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وتعد تلك هي المرة الأولى التي سيستضيف فيها ريال بيتيس نهائي كأس الملك على ملعبه بينيتو فيامارين والرابعة على الإطلاق في ملعب أندلسي.

جدير بالذكر أن كلًا من برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وجيرونا وخيتافي وفالنسيا بالإضافة لريال بيتيس وإسبانيول لا يزالوا يتنافسون على اللقب حتى الآن وسيغادر أربعة منهم البطولة هذا الأسبوع.

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