خسارة ثنائي أمام ليفانتي..

لم يكن المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان، في حاجة إلى مزيد من الضغوطات في هذه الأيام، ولكن يبدو أن رابطة الدوري الإسباني ستُزيد من أزمات الهولندي في كامب نو بالأيام المقبلة.

كومان اعترض على حكم مباراة برشلونة وقادش يوم الخميس بشدة، مما أدى إلى حصوله على البطاقة الحمراء ومغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة، لتصدر بعد ذلك الرابطة عقوبة مغلظة على الهولندي.

عقوبة كومان ستكون بالغياب عن التواجد على دكة بدلاء برشلونة في المباراتين المقبلتين، إلى رفض استئناف النادي الكتالوني حيال عقوبة فرينكي دي يونج وإقرار إيقافه لمباراة واحدة.

هكذا بات من المؤكد أن يغيب كومان عن مباراة الأحد أمام ليفانتي المقرر لها في كامب نو، والخبر الصادم أنه لن يتواجد على الخطوط في الأسبوع التالي أمام أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو.

وكانت الصحف الإسبانية قد أكدت في وقت سابق على أن كومان باقٍ في منصبه كمدرب لبرشلونة بمباراة ليفانتي، مع احتمالية استمراره حتى التوقف الدولي المقبل.

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ومع غيابه عن التواجد على دكة البدلاء، من المتوقع أن تكون إدارة المباراة من نصيب مساعده الشهير ألفريد شرودر، والذي عمل من قبل كمدرب لهوفنهايم الألماني وقبلها مساعدًا لتين هاج في تدريب أياكس.

برشلونة بعد مباراة ليفانتي سوف يسافر إلى البرتغال لمواجهة لا تقبل القسمة على إثنين أمام بنفيكا بملعب النور، في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سقوط كومان واحتمالية إقالته بدأت في الأساس بالخسارة أمام بايرن ميونخ بثلاثية في كامب نو، وأي خسارة أخرى في ذات الأذنين قد تؤدي غالبًا إلى إقالته في وقت أسرع من المتوقع.