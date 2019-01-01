رسميًا - محمد فوزير ينتقل لنادي الرائد السعودي

التعاقد مع فوزير تم لمدة عامين بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه النصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الرائد السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب المغربي محمد فوزير، لينضم إلى الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2019\2020.

وأكد الحساب الرسمي لنادي الرائد أن التعاقد مع فوزير تم لمدة عامين بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه النصر.

حساب الرائد : "أهلاً بك محمد فوزير، فهد المطوع ينهي الصفقة، ( فوزير رائدياً ) بعقد سنتين، مرحبا بك ياهلا، يا هلا يا مسهلا، جامعٍ زين و حلا، يا فوزير الله عطاك".

🗓️ تُقام رسميًا قرعة الدوري السعودي بعد غد السبت



والله اشتقنا كثيرًا 🔥 pic.twitter.com/t2p4BPm1Wk — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

وفي الإطار نفسه أضاف حساب الرائد : " قدم رئيس نادي #الرائد الاستاذ فهد المطوع شكره لإدارة نادي النصر على تعاونها في إتمام صفقة اللاعب محمد فوزير لنادي الرائد".

فوزير عاد لنادي النصر بعد نهاية تجربة إعارة سريعة إلى نادي أحد السعودي، ويبدو أن اللاعب خارج حسابات إدارة ناديه والمدير الفني روي فيتوريا.

عموري يمتلك 4 عروض رسمية ومهلة لحسم موقفه مع الهلال

التقارير أشارت إلى أن اللاعب المغربي عصام الراقي لاعب الرائد السابق، كان أحد الأسباب المهمة في تفضيل اللاعب لعرض الرائد.