رسميًا | مانشستر يونايتد يعلن تعيين تين هاج

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا عن تولي إريك تين هاج مهمة قيادة الفريق فنيًا بداية من الموسم المقبل.

تين هاج سيصبح خامس مدرب يتولى تدريب مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن النادي في 2013.

وسيأخذ الهولندي مكان المدرب الألماني رالف رانجنيك الذي تولى منصب المدير الفني المؤقت منذ إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير في نوفمبر الماضي.

وأكد مانشستر يونايتد أن تين هاج وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي، وسينضم إلى النادي بعد انتهاء الموسم في الدوري الهولندي.

تين هاج أثار إعجاب إدارة مانشستر يونايتد خلال المقابلة التي أجراها مع النادي في مارس الماضي، وأصبح المرشح المفضل لكل الإدارة في وقت لاحق.

ومن المفهوم أن مانشستر يونايتد سيدفع إلى أياكس 1.8 مليون يورو كتعويض عن رحيل تين هاج.

ويأمل المدرب الهولندي في أن يخرج من أياكس بلقب الدوري الهولندي، حيث يحتل فريقه الصدارة بفارق أربع نقاط عن أيندهوفن الثاني، قبل خمس مباريات على نهاية الموسم.

ومن المفهوم أيضًا أن تين هاج سيحاول إحضار فريق العمل الخاص به معه، وسيكون له دور فوري في سوق الانتقالات.

وتؤكد مصادر "جول GOAL" أن النادي سيعرض على تين هاج قائمة مختصرة باللاعبين الذين يرغب في ضمهم في كل مركز، قبل اتخاذ القرار بشأن اللاعب الذي سيتحرك النادي لضمه.

ماذا قال تين هاج؟

تين هاج، 52 عامًا، قال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: "إنه لشرف كبير أن أكون مدربًا لمانشستر يونايتد، وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل".

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The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

وأضاف: "أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تمامًا على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه النادي".

وتابع: "سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل، والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

ما هي أول مباراة يديرها تين هاج مع مانشستر يونايتد؟

يعود مانشستر يونايتد لإجراء جولة ما قبل الموسم للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وسيكون تين هاج في موقعه قبل أن يبدأ الفريق الجولة الصيفية، وستكون مباراته الأولى مع "الشياطين الحمر" ضد ليفربول في يوليو المقبل في بانكوك.

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