رسمياً.. مانشستر يغلق أبواب إنتر أمام نجمه الشاب

الهولندي قرر البقاء مع الشياطين الحمر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم، الإثنين، عن إسدال الستار على ملف لاعبه الشاب تاهيث تشونج ليحسم الجدل تماماً حول مستقبله.

تشونج ارتبط كثيراً بالرحيل عن صفوف يونايتد، والانتقال لصفوف إنتر الإيطالي بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات، نجح أخيراً مانشستر إقناع اللاعب بتمديد عقده، وفقاً للبيان الرسمي الذي نشره النادي الإنجليزي.

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ووافق الهولندي الشاب على ربط مستقبله لفترة أطول مع الشياطين الحمر، وبالتحديد حتى يونيو 2022 مع إمكانية إضافة عام آخر على عقده.

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وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي ليونايتد:"حلمت باللعب لهذا النادي منذ الصغر، وأتشرف بكل مرة أرتدي فيها قميصه، أعمل بجد كل يوم لتطوير نفسي، لإدراكي جودة البيئة المحاطة بي هنا، وأتمنى الاستفادة من العمل مع مجموعة رائعة من اللاعبين والمسؤولين بالجهاز الفني".

يذكر أن تشونج يلعب بمنتخب هولندا تحت 21 سنة، وتخرج من أكاديمية مانشستر يونايتد في 2016، وظهر بقميص الفريق الأول في 14 مناسبة.