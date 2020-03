رسمياً.. مانشستر يغلق أبواب إنتر أمام نجمه الشاب

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم، الإثنين، عن إسدال الستار على ملف لاعبه الشاب تاهيث تشونج ليحسم الجدل تماماً حول مستقبله.

تشونج ارتبط كثيراً بالرحيل عن صفوف يونايتد، والانتقال لصفوف إنتر الإيطالي بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات، نجح أخيراً مانشستر إقناع اللاعب بتمديد عقده، وفقاً للبيان الرسمي الذي نشره النادي الإنجليزي.

✍️ @TahithC is here to stay!#MUFC