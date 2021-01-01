رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن رحيل أجويرو بنهاية الموسم

أجويرو يرحل

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا أنه سيقيم وداعًا تاريخيًا وعاطفيًا للمهاجم الأسطوري سيرخيو أجويرو عندما ينتهي عقده هذا الصيف، معلنًا نهاية مشواره مع النادي.

يعد أجويرو، الذي يحظى بتقدير استثنائي من قبل مشجعي السيتي الهداف التاريخي للنادي وأبرز نجومه التاريخيين على الإطلاق، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت مجد النادي الأكبر.

أجويرو أيقونة عالمية في اللعبة وأحد نجوم القرن الحادي والعشرين، كما يعد واحداً من أكثر لاعبي كرة القدم تقديرًا واحترامًا من بين الذين ارتدوا القميص الأزرق السماوي.

انضم المهاجم الأرجنتيني إلى مانشستر سيتي في صيف 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وكان له تأثير فوري بتسجيله هدفين وصنع تمريرة حاسمة في ظهوره الأول أمام سوانزي سيتي.

ستشمل إحدى اللحظات الشهيرة من هذا القبيل هدفه في الأنفاس الأخيرة المباراة الأخيرة التي لا تُنسى في نفس الموسم ضد كوينز بارك رينجرز التي ضمنت لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول للنادي في 2012.

ويعتبر برشلونة المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، ضمن أهم الأهداف التي يريد التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسيكون من أهم المتابعين لتطور الأمور.

اللاعب ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل وبعدها سيصبح حرًا، ولم تكن هناك أي مؤشرات حتى الآن حول توقيعه على عقد جديد، حتى أعلن النادي رسميًا رحيله.

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الجدير بالذكر أن أجويرو سجل 257 هدفًا في 384 مباراة خاضها بقميص النادي السماوي، وحقق معهم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، ومرشح لتحقيقه للمرة الخامسة هذا الموسم قبل أن ينهي رحلته معهم.