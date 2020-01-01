رسمياً | كالدارا يترك ميلان ويعود إلى أتالانتا

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أعلن أتالانتا رسمياً عودة المدافع الدوري الإيطالي ماتيو كالدارا من جديد إلى صفوفه على سبيل الإعارة من ميلان خلال انتقالات يناير الشتوية.

كالدار انتقل إلى ميلان الصيف قبل الماضي من يوفنتوس مقابل 42 مليون يورو، ولكن لعب فقط لقاءين مع الروسونيري بعد معاناته من الإصابات وتراجع المستوى.

وذكر أتالانتا عبر موقعه الرسمي أن اللاعب سيلعب على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً مقبلة، مع وجود بند بأحقية الشراء لم يتم الكشف عن قيمته في البيان.

ورحب النادي الإيطالي بوصول المدافع الإيطالي الشاب، والذي أشاد بماضيه مع النادي، ومساهمته في الماضي ببلوغه الدوري الأوروبي وتحقيق رقماً قياسياً من النقاط محلياً.

كالدارا من أبناء قطاع الناشئين في أتالانتا، إذ انضم له في 2003، ثم صُعد للفريق الأول في 2013 ولعب معه حتى 2017 وبعدها انتقل ليوفنتوس.

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ولم يلعب كالدارا أي مباراة بقميص السيدة العجوز، وانتقل مباشرة إلى ميلانو في نفس العام بعد أن أمضى موسماً معاراً مع أتالانتا في 2017-2018.

وسيكون الدولي الإيطالي حلاً لمعاناة الفريق في مركز قلب الدفاع بعد سابق تعاقده في الأشهر الماضية مع مارتن شكرتل وسيمون كاير، والأخير رحل إلى ميلان بانتظار الإعلان الرسمي.