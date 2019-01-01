رسميًا - كاسياس جزءًا من الطاقم التدريبي لبورتو لحين تعافيه

إيكر كاسياس يحصل على منصب إداري في بورتو لحين تعافيه من مشاكل القلب

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي بورتو بشكل رسمي أن حارسه الإسباني إيكر كاسياس سيكون جزءًا من الطاقم التدريبي للفريق لحين تعافيه من مشكلته الصحية.

وكان إيكر كاسياس قد عاد منذ أسبوعين لينضم إلى تدريبات نادي بورتو، ولكن على ما يبدو فإنه لم يتعافَ تمامًا من مشكلة القلب.

وإلى حين استعادته القدرة على المشاركة بشكل طبيعي، قرر النادي بعد تواصله مع أسطورة حراسة المرمى الإسبانية الوصول إلى حل وسط.

ومن خلال ذلك الحل، سيكون كاسياس جزءًا من الطاقم التدريبي لفترة مؤقتة، إلى حين التخلص من المشاكل الصحية التي تتعلق بالقلب.

وكان كاسياس قد تعرض إلى أزمة قلبية في تدريبات نادي بورتو خلال إبريل الماضي نقل على إثرها سريعًا إلى المستشفى.

بارتوميو: بيان أتلتيكو بخصوص جريزمان بلا قيمة

واتضح أن كاسياس يعاني من قصور في الشرايين التاجية للقلب، مما استدعى وضعه تحت الرعاية لمدة تجاوزن الأسبوعين بقليل.