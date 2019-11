رسميًا: فليك باقٍ كمدرب لبايرن ميونخ

أعلن بايرن ميونخ عن استمرار هانسي فليك في منصب المدير الفني للعملاق البافاري حتى نهاية الموسم، ليُسدل الستار على شائعات خليفة نيكو كوفاتش في ملعب الأليانز آرينا.

وكانت إدارة بايرن قد قررت إقالة نيكو كوفاتش من منصبه في أعقاب الهزيمة المذلة من آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف في البوندسليجا، وقد عُيِّن فليك بديلًا له بصورة مؤقتة.

فليك، والذي كان مساعدًا ليواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، من 2006 وحتى 2014، قاد بايرن في مباراتين أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا وأمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

العديد من الأسماء الكبيرة ارتبطت بتدريب بايرن في الآونة الأخيرة، حيث رصدت الصحافة اسم جوزيه مورينيو وماسيميليانو أليجري وكذلك رالف رانجنيك وروجر شميدت، غير أن الاسم الأقرب كان أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق.

"We trust him!"



Hansi #Flick will stay on as head coach of #FCBayern.#MiaSanMia pic.twitter.com/tAAhWZOCsF