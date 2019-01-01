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رسمياً - عبدالله السعيد ينضم لنادي بيراميدز

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خامس الصفقات الشتوية للنادي عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر لاعباً في نادي بيراميدز

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بيراميدز المصري التعاقد مع اللاعب عبدالله السعيد لاعب نادي الأهلي السعودي، لينضم إلى صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي الحالي.

الحساب الرسمي لنادي بيراميدز كان قد أعلن عن مفاجأة عقب ساعة، في اشارة إلى التعاقد المرتقب مع صفقة جديدة.

وغرد حساب بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "خامس الصفقات الشتوية للنادي عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر لاعباً في نادي بيراميدز"

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وتأتي هذه الصفقة لتدعم صفوف الفريق الذي يقوده المدير الفني المصري حسام حسن، لتدعم الخط الأمامي للفريق.

ونشر الحساب صورة لمالك النادي تركي آل الشيخ بجانب اللاعب عبدالله السعيد، وكذلك صورة للبطاقة الدولية للاعب.

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