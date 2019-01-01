رسمياً - عبدالله السعيد ينضم لنادي بيراميدز

خامس الصفقات الشتوية للنادي عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر لاعباً في نادي بيراميدز

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي بيراميدز المصري التعاقد مع اللاعب عبدالله السعيد لاعب نادي الأهلي السعودي، لينضم إلى صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي الحالي.

الحساب الرسمي لنادي بيراميدز كان قد أعلن عن مفاجأة عقب ساعة، في اشارة إلى التعاقد المرتقب مع صفقة جديدة.

وغرد حساب بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "خامس الصفقات الشتوية للنادي عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر لاعباً في نادي بيراميدز" اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وتأتي هذه الصفقة لتدعم صفوف الفريق الذي يقوده المدير الفني المصري حسام حسن، لتدعم الخط الأمامي للفريق.

خامس الصفقات الشتوية للنادي 5⃣🔥

عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر لاعباً في نادي بيراميدز 🔵⚪ pic.twitter.com/6NMf7Jnhkf — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 4, 2019

ونشر الحساب صورة لمالك النادي تركي آل الشيخ بجانب اللاعب عبدالله السعيد، وكذلك صورة للبطاقة الدولية للاعب.