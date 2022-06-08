موسم درامي لصلاح لكن به العديد من الجوائز الفردية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي نيل جناح الفريق، النجم المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وتخص الجائزة فريق الريدز، الذي حقق موسمًا مميزًا للغاية وظل في المنافسة على الرباعية حتى آخر اللحظات.

وبرز صلاح في الموسم الماضي بجوار زميله السنغالي ساديو ماني ومدافع الفريق فيرجيل فان دايك، لكن الجائزة حسمت لصالح المصري في النهاية.

ماذا عن الجائزة؟

ليست المرة الأولى التي يحصل فيها صلاح على جائزة أفضل لاعب بموسم فريق ليفربول الإنجليزي.

حيث قد سبق وفاز بها في موسمه الأول مع الريدز، في موسم 17-18 وذلك بعد أن تفوق على بقية زملائه وكان أحد المشرحين للحصول على الكرة الذهبية أيضًا آنذاك.

وأعلن ليفربول اليوم حصول صلاح على جائزته الثانية له مع الفريق الإنجليزي، والثالثة له في المجمل بعد الحصول على نفس الجائزة مع فريق بازل السويسري موسم 12-13.

وتكون بذلك تلك هي الجائزة الفردية الرابعة لصلاح هذا الموسم، بعد حصوله على لقب هداف الدوري وأفضل صانع ألعاب بالبطولة، وأفضل لاعب في إنجلترا من قبل تصويت الجماهير.

ماذا قدم صلاح في الموسم الماضي؟

على المستوى الجماعي، ساهم صلاح في منافسة فريق ليفربول على تحقيق الرباعية التي كادت أن تكون تاريخية لولا الفشل في الفوز بالدوري في آخر الجولات، والسقوط الصعب أمام ريال مدريد بنهائي الأبطال.

لكن الريدز قد حقق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، وساهم صلاح بالطبع في تحقيق تلك الألقاب.

وعلى المستوى الفردي، شارك الدولي المصري في 51 مباراة مع فريق ليفربول، سجل من خلالها 31 هدفًا، فيما قدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه.

اقرأ أيضًا..

رحلة بدأت من مصر .. كيف أعاد تركي آل الشيخ ألميريا إلى الليجا؟

"عروضكم كوميدية" ليفربول يصدم بايرن ميونخ بشأن ساديو ماني

نيكو شلوتربيك .. هالاند دورتموند الجديد الذي لا يحب إنجلترا وإسبانيا!