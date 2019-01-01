رسميًا | ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو ضد كلوب بروج

تعرف على إصابة ناتشو في التعادل مع كلوب بروج بالأبطال

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي ريال مدريد تعرض ناتشو فيرنانديز لإصابة في مباراة كلوب بروج بالجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد خطف تعادل بشق الأنفس أمام بروج في مباراة انتهت 2-2 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال النادي الملكي في بيان رسمي إنّ ناتشو يعاني من إصابة في أربطة الركبة اليمنى دون الكشف عن فترة الغياب المتوقعة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الإصابة لا تبدو بسيطة وسوف يغيب اللاعب لفترة قد تصل إلى شهرين ونصف.

وأكدت أنّ الطاقم الطبي سوف يُجري له المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كانت الإصابة مجرد جزع خفيف أم أن الأمر أكبر من ذلك، إلا أنّ المؤشرات لا تبشر بخير.

وكان ناتشو قد خرج بديلًا بين شوطي المباراة متأثرًا بالإصابة ليشارك مارسيلو العائد لتوه من الإصابة.

وقدّم النادي الملكي أسوأ بداية له في تاريخ دوري أبطال أوروبا بخسارة مباراة والتعادل في أخرى.