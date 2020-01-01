رسميًا: ريال مدريد يخفض رواتب لاعبيه

الأمور اقتربت من الإعلان الرسمي..

سيقوم لاعبو ريال مدريد بتخفيض رواتبهم أخيرًا بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بكرة القدم في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقًا لإعلان النادي عن الأمر بصورة رسمية.

وكان توني كروس قد أعلن أنه يرفض تقليص راتبه كما فعل لاعبو بعض الأندية الأخرى، لكن يبدو وأن الألماني في طريقه لتغيير رأيه في الأمر.

صحيفة "كادينا سير" أشارت إلى أن فريقي كرة القدم والسلة قد اتفقا بالفعل على تخفيض الرواتب بعد مبادرة من فريق السلة.

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إدارة الميرينجي حاولت أن تطرح فكرة التخفيض في الأيام الأخيرة، إلا أن رأي أغلبية اللاعبين في البداية كانت بالرفض، ثم انقلبت الأمور وحلّ القبول داخل غرف خلع ملابس سانتياجو برنابيو.

لاعبو ريال مدريد اتفقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 12% إذا عادت المنافسات، بينما 20% في حالة أن تقرر إنهاء الموسم بصورة كاملة.

يذكر أن برشلونة وأتلتيكو مدريد قد قاما بتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 70% بعد موافقة اللاعبين رغم اعتراضهم أيضًا في البداية كحالة لاعبي الريال.

كما تجدر الإشارة إلى أن النشاط الكروي متوقف حتى يونيو المقبل بصورة مبدئية، وسط احتماليات بإلغاء المسابقات في إسبانيا وسط الحالة المتفشية لكورونا مؤخرًا.