رسميًا - ريال مدريد يحصل على موافقة الجمعية العمومية لإنشاء فريق نسائي

النادي الملكي يعلن تأسيس فريق نسائي لأول مرة في تاريخه..

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

وافق أعضاء الجمعية العمومية في ريال مدريد على استحواذ الفريق على نادي تاكون وتغيير اسمه ليكون الفريق النسائي الخاص بالملكي.

ريال مدريد اتفق بالفعل مع تاكون على الاستحواذ على أن يتم بداية من 1 يوليو 2020 ويستخدم الفريق ملعب وزي النادي بالموسم الجاري.

وفي التصويت المقام باجتماع الجمعية العمومية وافق 810 عضوًا على الاستحواذ بينما رفض 44 وامتنع 40 عضوًا.

واعترض أحد الأعضاء على فريق تاكون لكون وكيل أعمال سيرخيو راموس عضوًا فيه ولكن فلورنتينو بيريز، رئيس البلانكوس، نفى أن يكون عضوًا مشيرًا إلى أنّ قائد ريال مدريد لم يتدخل في عملية شراء الفريق.

وكان النادي الملكي قد أعلن في وقت سابق إتمام الاتفاق مع إدارة تاكون على الاستحواذ الكامل.

وظلت فكرة تدشين فريق كرة قدم نسائي يَحمل اسم النادي الملكي، غير مُرحب بها من قبل بيريز، وذلك على الرغم من اتساع شعبية اللعبة النسائية، بعد اهتمام أندية أوروبا الكبرى، بالقطاع النسائي.

وكان آخرهم العدو الأولي برشلونة، الذي حقق إنجازًا غير مسبوق في تاريخ سيدات إسبانيا، باللعب في نهائي دوري الأبطال، ليضطر بيريز ومجلس إدارته، لإعادة النظر حول الفكرة المؤجلة منذ سنوات.

برشلونة انتصر على تاكون بنتيجة 9-1 في أول مباراة تجمع الفريقين بالدوري النسائي.