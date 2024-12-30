رسميًا.. المحكمة ترد بشكل نهائي على برشلونة في تسجيل أولمو بشكل احترازي!

الرد النهائي في قضية داني أولمو...

ردت المحكمة الابتدائية، على طلب نادي برشلونة، بتسجيل عقد داني أولمو، لاعب الفريق الكتالوني، بشكل احترازي، بداية من الأول من يناير المقبل.

وكان أولمو، قد انضم إلى برشلونة، في الصيف الماضي وبسبب قواعد اللعب المالي النظيف وقاعدة 1:1، لم يتمكن من تسجيل عقد اللاعب الإسباني، إلا لمدة نصف موسم، بدلًا من أندرياس كريستنسن، المصاب.

وحاولت إدارة برشلونة، تقديم طلبًا إلى المحكمة الاقتصادية لتسجيل اللاعب، إلا أن هذا الطلب قد تم رفضه يوم الجمعة الماضي، لتقرر إدارة الفريق الكتالوني، تقديم طلبًا جديدًا للمحكمة الابتداية، بتسجيل اللاعب بشكل احترازي.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن المحكمة الابتدائية، قد رفضت طلب الفريق الكتالوني، لتغلق كافة الأبواب أمام برشلونة، في تسجيل اللاعب.

وستعمل إدارة برشلونة، على تسجيل عقد داني أولمو، والعودة إلى قاعدة 1:1، ولكن بطريقة أخرى عن طريق بيع مقاعد كبار الشخصيات (VIP) في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في صفقة قد توفر للنادي 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن إدارة برشلونة، قد أتمت بالفعل الاتفاق على بيع المقاعد، بعدما قضى رئيس النادي يومين في دبي، من أجل انهاء كافة تفاصيل الصفقة.