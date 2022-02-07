رسميًا .. دورتموند يقطع الطريق على برشلونة ونيوكاسل ويضم زوله!

أعلن نادي بوروسيا دورتموند بشكل رسمي عن نجاحه في ضم اللاعب نيكلاس زوله لصفوفه قادمًا من صفوف بايرن ميونخ بشكل مجاني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب سينضم لهم بداية من موسم 2022-2023 عقب انتهاء تعاقده مع بايرن ميونخ.

وكتب النادي: "نحن سعداء للإعلان عن التوقيع مع مدافع منتخب ألمانيا نيكلاس زوله لمدة أربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل".

وينتهي تعاقد زوله مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، وكانت مفاوضات طويلة قد دارت بين اللاعب وناديه انتهت ببيان من الفريق البافاري أعلن من خلاله انتهاء العلاقة بينهما.

ورفض اللاعب عرضًا ضخمًا من بايرن ميونخ من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، كان به زيادة واضحة في عقده مع النادي.

كل ذلك يأتي في بعد أن كان برشلونة ونيوكاسل يسعيان للحصول على خدمات اللاعب في أقرب وقت ممكن لدعم فريقهم.

جدير بالذكر أن زوله يملك 312 مباراة في الدوري الألماني و32 في دوري الأبطال بالإضافة إلى 37 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا.