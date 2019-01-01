رسمياً - جودين يعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد

وداع مؤثر للنجم الأوروجوياني

أعلن دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، عن رحيله بشكل رسمي عن النادي الإسباني.

جودين ينتهي عقده مع أتلتيكو في يونيو القادم، ليقرر الأوروجوياني عدم التوقيع على عقد جديد.

ومن المتوقع أن ينضم المدافع المخضرم إلى إنتر الإيطالي بداية من الموسم القادم، ليبدأ رحلة جديدة بعيداً عن أتلتيكو.

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وقال جودين في مؤتمر صحفي للإعلان عن رحيله:"هناك الكثير من الصور واللحظات والأصدقاء في ذهني الآن".

وأضاف:"القيم التي نقلها لي والداي حاولت إظهارها في الملعب، عشت لحظات جميلة جداً مع أتلتيكو الذي تحول إلى بيتي".

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وتابع:"هذه آخر أيامي هنا، أشعر بحالة من التوتر، لكني أشكر الجميع، اللاعبين، الفنيين أساطير النادي، عائلتي والمدرب".

وجاء هذا المؤتمر بحضور العديد من نجوم الفريق على رأسهم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

جدير بالذكر أن صاحب الـ33 عاماً انضم لأتلتيكو في أغسطس 2010 قادماً من فياريال بـ7.2 مليون جنيه إسترليني.