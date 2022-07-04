رسميًا .. تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في فيجاس

موعد الكلاسيكو في أمريكا

تم الإعلان عن موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، الذي سيقام خلال الجولة التحضيرية للناديين قبل بداية الموسم في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

الناديان الإسبانيين يخوضان الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم الجديد، ويلعب برشلونة مباراته الأولى في الجولة التحضيرية أمام نادي إنتر ميامي يوم 20 يوليو، بينما ستكون مباراة الكلاسيكو هي الأولى للريال في جولته.

ويحتضن ملعب أليجانت الواقع في ولاية لاس فيجاس لقاء الكلاسيكو الودي، وتم بيع جميع التذاكر الخاصة بالمباراة، حيث سيظهر الملعب بسعة كاملة وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تقام المباراة يوم 24 يوليو، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستكون الساعة السابعة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن أقيمت مباراة الكلاسيكو وديًا في مدينة ميامي عام 2017، وانتصر وقتها برشلونة بثلاثية مقابل هدفين.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيلعب مباراتين أخريين في الولايات المتحدة ضد كلوب أمريكا المكسيكي يوم 27 يوليو، ويوفنتوس يوم 31 يوليو.

بينما سيلعب برشلونة مع يوفنتوس في 26 يوليو، ثم يلعب مع نيويورك ريد بول في 30 يوليو.