رسميًا | تجاهل اهتمام برشلونة .. مزراوي ينتقل إلى بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا تعاقده مع المغربي نصير مزراوي الظهير الأيمن لنادي أيأكس أمستردام الهولندي.

بايرن ميونخ نجح في الحصول على خدمات مزراوي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أياكس، وبعقد يمتد حتى 2026.

وتفوق النادي البافاري على برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع مزراوي، بعد أن ارتبط النجم المغربي طويلًا بالانتقال إلى "كامب نو" خلال الفترة الماضية.

وجاء في البيان الذي أصدره النادي البافاري عبر موقعه الرسمي: "أكمل بايرن ميونخ التعاقد مع نصير مزراوي، ينتقل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى ميونخ في انتقال مجاني من أياكس قبل الموسم الجديد، ووقع عقدًا من البطل القياسي لألمانيا حتى 2026".

ماذا قالت إدارة بايرن ميونخ؟

أوليفر كان، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ قال عن الصفقة: "نصير مزراوي هو لبنة البناء التالية لمواصلة تعزيز فريقنا بطريقة خاصة".

وأضاف: "لدينا أهداف كبيرة مرة أخرى في الموسم الجديد، واللاعبون مثل نصير مزراوي يزيدون خياراتنا".

واختتم أسطورة حراسة المرمى: "نحن نبحث أيضًا إلى خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، ونريد الاحتفال بالكثير من النجاحات معًا في السنوات القادمة".

ماذا قال مزراوي؟

ومن جانبه تحدث النجم المغربي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "منذ المناقشات الأولى مع بايرن ميونخ، كان لدي شعور جيد، وأنا متحمس للانضمام إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا".

وأضاف: "بايرن ميونخ حقق للتو لقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي، وسيكون كذلك من بين المتنافسين للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى الموسم المقبل".

واختتم مزراوي عن سبب اختيار بايرن ميونخ: "لقد اخترت هذا النادي لأنه يمكنني الفوز بأكبر الألقاب هنا".

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