رسميًا .. برشلونة يحسم التعاقد مع موهبة فرانكفورت

نجح نادي برشلونة الإسباني، في إتمام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع فابيو بلانكو لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

العديد من التكهنات أثيرت حول اللاعب الشاب الفترة الأخيرة، بعد ظهوره بمستويات مميزة مع فرانكفورت وتطوره بشكل ملحوظ بمراحل الشباب.

Eintracht Frankfurt und der @FCBarcelona haben sich auf einen Transfer von @fabiioblanco_ geeinigt. Der Außenstürmer schließt sich den Katalanen mit sofortiger Wirkung an.

Alles Gute für die Zukunft, Fabio! 💪#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 8, 2022

وقال النادي الألماني عبر حسابه على موقع "تويتر":"نعلن توصلنا لاتفاق مع برشلونة حول انتقال جناحنا إلى الفريق الكتالوني بشكل فوري".

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال بلانكو ستكون رمزية، حيث لن يكلف برشلونة أي شيء، وسيحصل فقط على مكافآت تتوقف على مستواه مع الفريق الأول.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أن اللاعب وقع على عقد ممتد حتى 2024 وسيتدرب مع الفريق الثاني قبل تصعيده بالتدريج.

صاحب الـ17 سنة يلعب في نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وسبق أن ارتبط بالانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي بعد إنهاء علاقته بفالنسيا.

وكان أمام الجناح الشاب العديد من الفرص بكبار أوروبا، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، ولكنه فضل التطور من خلال مشروع فرانكفورت بالدوري الألماني.

يذكر أن بلانكو لعب 8 مباريات مع فرانكفورت بالدوري الألماني تحت 19 سنة، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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