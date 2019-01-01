رسميًا - برج العرب يستضيف نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الزمالك يستعد للدفاع عن لقبه أمام بيراميدز الأحد المقبل في نهائي كأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، عن ملع نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز المقرر له يوم الأحد المقبل يوم 8 سبتمبر الجاري.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما صعد بيراميدز على حساب حرس الحدود.

وكشفت اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ملعب المباراة اليوم الخميس، في بيان رسمي لها، بأنها ستقام على ملعب "برج العرب".

وأشارت اللجنة في البيان أن الحضور الجماهيري لم يحدد بعد، حيث من المفترض أن يتم إعلان العدد المخصص حضوره خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت اللجنة أن سيتم توحيد تذاكر درجتي الثانية والثالثة بقيمة 75 جنيه مصريًا، بينما تم تحديد أسعار الدرجة الأولى بـ300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن خلال الأيام الماضية موعد الكأس قبل أن يكشف عن مكان إقامة المباراة بعد أن أشارت بعض التقارير أن ستاد الأسكندرية كان قريبًا من استضافة اللقاء.