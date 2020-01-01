رسميًا: بايرن ميونخ يعلن عن صفقتين ويقترب من الثالثة

إضافات مهمة للنادي البافاري..

أعلن بايرن ميونخ بصورة رسمية عن استعارة دوجلاس كوستا من يوفنتوس لمدة موسم وحيد، إلى جانب التعاقد مع إيريك ماكسيم تشوبو موتينج لاعب باريس سان جيرمان مجانًا.

وكان كوستا قد مثّل البافاري في الفترة بين 2015 وحتى 2017، ثم رحل إلى يوفنتوس نظير 40 مليون يورو، ليعود بعد ثلاثة أعوام مرة أخرى إلى أليانز آرينا.

بايرن فقد إيفان بيرسيتش هذا الصيف بانتهاء إعارته والعودة إلى إنتر، ما جعل من الضروري التعاقد مع جناح آخر يمكنه اللعب يمينًا ويسارًا، لتستقر الإدارة في النهاية على الدولي البرازيلي الذي عانى مؤخرًا مع اليوفي.

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في الوقت نفسه، فانتهى عقد تشوبو موتينج مع بي آس جي الصيف الحالي وقرر الطرفان عدم التجديد، ونظرًا لخبرة الكاميروني الضخمة في البوندسليجا، آثرت إدارة بايرن ضمه ليكون بديلًا فعليًا لروبرت ليفاندوفسكي.

عقد موتينج مع بايرن سيكون لمدة عام واحد، بينما لا يزال مجهولًا إذا ما وضعت الإدارة البافارية بندًا لشراء دوجلاس كوستا بعد نهاية الإعارة أم لا.

كوستا، تشوبو موتينج وجميع صفقات اليوم الأخير في سوق انتقالات صيف 2020

كوستا تحدث عن انضمامه إلى بايرن بقوله "أنا سعيد للغاية للعب مجددًا لبايرن ميونخ، لقد كان وقتًا رائعًا هنا مع العديد من النجاحات، أنا متأكد من أننا سنحقق بعض الألقاب الأخرى قريبًا".

فيما عقّب تشوبو موتينج على ارتدائه القميص البافاري بقوله "إنه شرف لي أن ألعب لهذا الفريق، من المعروف أن روح بايرن دائمًا هي الفوز بكل شيء، وأنا متحفز جدًا لمساعدتهم في تحقيق تلك الأهداف".

ولعب تشوبو موتينج في البوندسليجا مع شباب هامبورج ثم بدأ في التألق رفقة ماينتس مع توماس توخيل، ومنه انضم إلى شالكه ثم ارتحل إلى الدوري الإنجليزي مع ستوك سيتي قبل أن ينضم لتجربته الأكبر مع باريس سان جيرمان.

وعلى صعيد متصل، أشارت تقارير من الصحف الألمانية اقتراب بايرن ميونخ من عقد صفقة ثالثة في آخر أيام سوق الانتقالات، وهي بونا سار، الظهير الأيمن لمارسيليا.

والتقطت عدسات المصورين صورًا لسار في ميونخ قبل خضوعه للكشف الطبي ما يؤكد أن الإعلان الرسمي عن الصفقة بات مسألة وقت ليس إلا.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ يُعاني في مركز الظهير الأيمن، فلا توجد خيارات بديلة لبنيامين بافارد سوى سحب جوشوا كيميش من منتصف الملعب، ما فرض على الإدارة البحث عن صفقة جديدة بنهاية إعارة ألفارو أودريوزولا.