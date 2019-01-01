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رسميًا | بايرن ميونخ يضم بافارد

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البافاري حسم أول صفقات الصيف المقبل بعد إعلان التعاقد مع بافارد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إتمام التعاقد مع بينجامين بافارد، لاعب شتوتجارت، على أن ينضم للفريق بنهاية الموسم الحالي.

بافارد تألق مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا وسجل هدفًا ضد الأرجنتين.

وقال المدير الرياضي حسن صالحميديتش في تصريحات للموقع الرسمي إن بافارد وقّع عقدًا يمتد لخمس سنوات بداية من الصيف المقبل.

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ونجح بايرن ميونخ في التعاقد مع اللاعب مقابل 35 مليون يورو.

يُذكر أنّ بايرن ميونخ يحاول كسر عقد لوكاس هيرنانديز في أتلتيكو مدريد والتعاقد معه في يناير الحالي.

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