رسميًا | بايرن ميونخ يضم بافارد

البافاري حسم أول صفقات الصيف المقبل بعد إعلان التعاقد مع بافارد

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إتمام التعاقد مع بينجامين بافارد، لاعب شتوتجارت، على أن ينضم للفريق بنهاية الموسم الحالي.

بافارد تألق مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا وسجل هدفًا ضد الأرجنتين.

وقال المدير الرياضي حسن صالحميديتش في تصريحات للموقع الرسمي إن بافارد وقّع عقدًا يمتد لخمس سنوات بداية من الصيف المقبل.

🗣️ @Brazzo: "Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 für uns verpflichten konnten. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben." pic.twitter.com/p8cmy8yqAl — FC Bayern München (@FCBayern) January 9, 2019

ونجح بايرن ميونخ في التعاقد مع اللاعب مقابل 35 مليون يورو.

يُذكر أنّ بايرن ميونخ يحاول كسر عقد لوكاس هيرنانديز في أتلتيكو مدريد والتعاقد معه في يناير الحالي.