رسميًا باريس يعلن غياب راموس عن مواجهته الدرامية أمام مدريد

أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب مدافعه سيرخيو راموس عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان راموس يستعد لضرب موعد في مباراة درامية بينه وبين فريقه السابق الملكي، الذي تركه أسطورة الريال وهو قائده الأول.

حيث كان راموس على وشك أن يشارك في المباراة المرتقبة، ولكن النادي العاصمي باريس سان جيرمان قد أوضح أن إصابة راموس في عضلة السمانة ستحرمه من المشاركة لفترة.

وكان من المقرر أن يواجه المدافع الإسباني بعض الوجوه المألوفة في مواجهة أوروبية ثقيلة يوم الثلاثاء، لكن أي خطط للوقوف ضد فريق مثله بامتياز لمدة 16 عامًا تم تعليقها في الوقت الحالي.

ماذا جاء في بيان النادي الباريسي عن راموس؟

جاء في بيان من باريس سان جيرمان على الموقع الرسمي للنادي: "سيواصل سيرخيو راموس تدريبه الفردي على إصابة عضلة السمانة، وسيتم إجراء تقييم جديد في غضون أسبوع".

وكان الفائز بكأس العالم قد صرح سابقًا أنه يتطلع إلى المواجهة أمام ريال مدريد وسيعطي كل ما لديه لفريقه الحالي.

حيث قال راموس في ديسمبر الماضي بعد أن علم بوقوع فريقه أمام الريال: "أنت تعرف المودة والحب اللذين لديّ لريال مدريد".

وأضاف: "حان دوري الآن للدفاع عن باريس سان جيرمان وسأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك للفريق هو الذي راهن علي، وسأموت من أجله".

وأوضح: "كنت أتمنى ألا تكون هذه هي المواجهة (أمام ريال مدريد)، لكن العودة إلى سانتياجو بيرنابيو تشعرني بالسعادة، لأنه لم يكن بإمكاني أن أحصل على وداع حقيقي بسبب قيود جائحة كورونا".

ما هو سجل إصابات راموس؟

وصل راموس إلى باريس سان جيرمان وهو يملك شكوى في عضلة السمانة وغاب عن 19 مباراة منذ بداية موسم 2021-22 نتيجة لذلك.

ولم يظهر لأول مرة مع الفريق العاصمي حتى 28 نوفمبر، وتم طرده في ظهوره الثاني ضد فريق لوريان، وشارك المدافع الأسطوري في أربع مباريات فقط، لكنه عاد إلى طاولة العلاج.

وبعد التغلب على المزيد من المشاكل العضلية في أواخر نوفمبر الماضي، تسببت مشكلة أخرى في إصابة في عضلة السمانة.

وأصبحت انتكاسات اللياقة البدنية موضوعًا مألوفًا لراموس، حيث شهدت نهاية فترة وجوده في مدريد أيضًا بعض الإصابات المختلفة.

ويبقى أن نرى كم من الوقت ستستغرقه إصابته الأخيرة لكي يشارك بشكل منتظم، حيث من المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو في التاسع من مارس المقبل.

اقرأ أيضًا ..

إنتر وليفربول .. تشابهت السيناريوهات والسر إشبيلية!

فرصة لم يستغلها الملكي.. ميسي كان قريبًا من ريال مدريد

تشافي يكشف سر "ورقة بوسكيتس" خلال مباراة إسبانيول