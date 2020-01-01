رسميًا - باريس بطلًا للدوري الفرنسي بعد إلغاء النشاط

النادي الفرنسي يواصل سيطرته على الألقاب المحلية

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، رسميًا، إلغاء البطولة وتتويج باريس سان جيرمان، باللقب لموسم 2019/2020، بسبب انتشار فيروس كورونا.

كرة القدم توقفت بشكل كامل منذ شهر مارس الماضي، بعد انتشار الفيروس وتحوله إلى وباء عالمي ضرب العديد من البلدان الأوروبية على رأسها فرنسا.

وهو ما دفع الحكومة الفرنسية، لاتخاذ قرارها النهائي بإلغاء الموسم الرياضي، وتوقف أي أنشطة كروية أو رياضية حتى شهر سبتمبر القادم.

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وجاء إعلان رابطة الدوري الفرنسي بحصول باريس سان جيرمان على اللقب بعد أن كان متصدرًا للبطولة مع أقرب منافسيه بفرق شاسع.

وجاء ذلك بعدما قرر الاتحاد الفرنسي، تحديد الموقف النهائي للبطولة، وفقاً لمعدل النقاط التي حققها كل فريق مقارنة بعدد المباريات التي لعبها قبل توقف المسابقة بعد انتشار الفيروس.

ويشير الموقف الحالي إلى تأهل كل من مارسيليا ورين لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بينما يتوجه ريمس ونيس إلى الدوري الأوروبي.

وبوضع ليون في المسابقة فيعني ذلك غياب النادي الفرنسي عن أي بطولة أوروبية للمرة الأولى منذ عام 1997.

وعلى جانب آخر يهبط كل من أميان وتولوز إلى دوري الدرجة الثانية، في انتظار الإعلان الرسمي للاتحاد الفرنسي لكل القرارات الحاسمة لشكل الموسم الملغي.

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يذكر أن باريس كان يحتل صدارة الدوري قبل إلغاء المسابقة بـ68 نقطة، يليه مارسيليا 56، رين 50، ليل 49، ريمس 41، نيس 41 وليون 40 في المركز السابع.

ويقبع تولوز في المركز الأخير بـ13 نقطة، بينما يأتي أميان في المرتبة التاسعة عشر بـ23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نيمس الثامن عشر.