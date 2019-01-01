الانتقالات
الانتقالات

رسمياً - الهلال يتعاقد مع الإيطالي سيباستيان جوفينكو

آخر تحديث
التعليقات()
Vincent Carchietta
الهلال كشف أن التعاقد مع اللاعب يمتد حتى 3 سنوات
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي الإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب نادي تورونتو الكندي.

الهلال كشف أن التعاقد مع اللاعب يمتد حتى 3 سنوات، وذلك بعد نجاح المفاوضات من قبل رئيس الزعيم محمد بن فيصل.

وتواجد رئيس الهلال في لوس أنجلوس اليوم رفقة اللاعب أثناء توقيع العقد بشكل رسمي مع اللاعب الإيطالي.

‫ومن المنتظر أن يلتحق جوفينكو الذي مثل فريق يوفنتوس بين عامي 2006 و2015، للالتحاق في تدريبات الفريق الأزرق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

اختيارات المحررين

يُذكر أن نادي الهلال كان قد أعلن تعاقده مع المدير الفني الكرواتي زوران مامتيتش من أجل خلافة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

الموضوع التالي:
تقارير - كريم الأحمدي على أعتاب الخروج من الاتحاد
الموضوع التالي:
بعد السباعية أمام فيورنتينا - مونشي: هذه أسوأ ليلة في مسيرتي الكروية
الموضوع التالي:
الخلاف بين إيسكو وسولاري يتجدد في تدريبات ريال مدريد
الموضوع التالي:
زوران ماميتش يصل الرياض لبدء مشوار جديد مع الهلال
الموضوع التالي:
باريس سان جيرمان يحسم صفقة أكوستا ويحاول مع ويليان
إغلاق