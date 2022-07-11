رسميًا .. النصر يوقع مع أوسبينا لمدة موسمين

العالمي يضم حارس منتخب كولومبيا.

أعلن نادي النصر بشكل رسمي عن ضمه للنجم الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نجم آرسنال ونابولي السابق.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن التعاقد مع أوسبينا جاء بشكل حر، بعد إنهاء تعاقده مع نابولي.

وأوضح البيان أن التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 33 عامًا سيكون لمدة عامين وسيكون ساريًا بداية من الموسم الجديد.

وكتب النادي في بيانه على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، دافيد أوسبينا".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن النجم السابق للمدفعجية سيحصل على حوالي ثلاثة ونصف مليون يورو في الموسم الواحد رفقة النصر.

ولم يسبق لأوسبينا أن خاض الاحتراف خارج حدود قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا، حيث لعب لناسيونال الكولومبي ونيس الفرنسي وآرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

جدير بالذكر أن أوسبينا يملك في سجلاته لقبي دوري كولومبي مع ناسيونال وكأسي اتحاد إنجليزي والدرع الخيرية رفقة آرسنال بالإضافة إلى كأس إيطاليا مع نابولي.