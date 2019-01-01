رسميًا.. الكاف يحدد الموعد النهائي لمباراة الزمالك وجينيراسيون

4 أيام أمام الزمالك لتحديد ملعب مباراته أمام جينيراسيون في الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا الرابع والعشرين من أكتوبر الحالي كموعد نهائي لمباراة نادي الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكانت المباراة من المقرر أن تلعب في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، ولكن الناديين اختلفا على الملعب الذي ستقام عليه بسبب قيام نادي الزمالك بتغييره.

وجاء جينيراسيون إلى مصر على أن تلعب المباراة في ملعب بتروسبورت بالعاصمة القاهرة، قبل أن يتم نقلها قبل المباراة بأيام إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتسبب ذلك في ذهاب لاعبي جينيراسيون إلى ملعب بتروسبورت، وذهاب لاعبي الزمالك إلى ملعب برج العرب، ما أدى إلى إلغاء المباراة.

"كاف" يحدد قراره النهائي في أزمة الزمالك وجينيراسيون

وفي الفترة الماضية، انتظر الجميع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ما بين 3 احتمالات، إما تأهل الزمالك واعتبار جينيراسيون منسحبًا وإما العكس وإما إعادة المباراة.

وجاء القرار رسميًا بإعادة المباراة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، مع إعطاء الزمالك مهلة 4 أيام من أجل تحديد الملعب الذي ستقام عليه المواجهة.

يذكر أن الزمالك قد حقق لقب كأس الاتحاد الأفريقي في الموسم الماضي، ويسعى هذا الموسم إلى مطاردة الأميرة السمراء الغائبة عن خزائنه منذ 2002.