رسميًا .. الزمالك يعلن تمديد عقدي محمود علاء وعبدالغني حتى عام 2024

محمود علاء يمدد عقده مع الزمالك

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، عن تمديد عقدي مدافعا الفريق محمود علاء ومحمد عبدالغني ليستمرا بقميص القلعة البيضاء لفترة أطول.

محمود علاء ومحمد عبدالغني من أبرز المدافعين الذين تواجدوا ضمن صفوف الزمالك خلال الفترة الماضية، وقدم مستويات مميزة حجز بها مكانًا أساسيًا خلال السنوات الأخيرة.

وأصدر الموقع الرسمي لنادي الزمالك بيانًا رسميًا منذ قليل يعلن فيه توقيع الثنائي على عقود جديدة، لمدة 4 سنوات مقبلة وينتهي عقده الجديد 2024.

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وأضاف البيان: " يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة".

الزمالك يحتفظ بلاعبه محمد عبد الغني حتى ٢٠٢٤. ☑📝⁦⚽ pic.twitter.com/cEAmX4tTlP — SC (@ZSCOfficial) August 25, 2020

الزمالك يسعى لتأمين نجومه من الإغراءات الذين يتلقونها خلال السنوات الماضية، بسبب تألقهم وعودة الزمالك للمنافسة على البطولات من جديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، ضمن الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، بعد غدًا الخميس، وكان الأبيض قد حقق الفوز على الأهلي في اللقاء الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف.