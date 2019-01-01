رسميًا - الترجي يتعاقد مع مدافع وفاق سطيف

باب سويقة يبرم ثالث صفقاته الصيفية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الترجي التونسي عن ضم عبد القادر بدران؛ مدافع وفاق سطيف الجزائري، لمدة ثلاثة مواسم، تنتهي بصيف عام 2022.

صاحب الـ27 عامًا يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع مركزه الأساسي، بجانب لاعب الوسط المدافع.

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وكان بدران قد انضم لوفاق سطيف في صيف عام 2016 قادمًا من نادي البليدة الجزائري، الذي نشأ في صفوف ناشئيه.

عبد القادر شارك الموسم الماضي مع الفريق الجزائري في 25 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

ويعد المدافع الجزائري ثالث صفقات باب سويقة الصيفية، حيث أنهى اتفاقه مع مواطنه بلال بن ساحة؛ مدافع نادي دفاع تاجنانت الجزائري، والتونسي فادي بن شوق؛ جناح أيمن البنزرتي التونسي.