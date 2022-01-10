رسميًا | الأهلي يضم مهاجم النصر وبطل إفريقيا 2018 و2019
أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا تعاقده مع الغاني فرانك كوم في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الريان القطري، كما أعلن ضم أيمن يحيى مهاجم النصر بالإعارة.
الأهلي يعيش موسمًا كارثيًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ يتواجد في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة فقط، وتسعى الإدارة بقيادة ماجد النفيعي لدعم صفوف الفريق وسد ثغراته بأمل تحسن العروض والنتائج في النصف الثاني من الموسم.
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تويتر الأهلي أوضح أن التعاقد مع كوم صاحب الـ30 عامًا سيمتد لموسم ونصف، فيما لن يطول بقاء مهاجم النصر الشاب سوى حتى نهاية الموسم الجاري.
يحيى يُعد من المواهب الصاعدة بقوة في كرة القدم السعودية، لكن وجود الكثير من الأجانب في هجوم النصر حرمه فرصة اللعب مع الفريق، إذ لم يظهر هذا الموسم سوى في 10 مباريات من الدوري السعودي 6 منها دخل من دكة البدلاء.
ويتمتع فرانك كوم بخبرة كبيرة من خلال خوضه العديد من التجارب الناجحة في إفريقيا وآسيا، إذ لعب للنجم الساحلي والترجي التونسيين، وتُوج مع الأخير بدوري أبطال إفريقيا موسمي 2017-2018 و2018-2019، وبعدها فضل الرحيل إلى الريان القطري.
يُشار إلى أن الأهلي لن يستطيع الاستفادة من اللاعبين سوى بعد تسديد الالتزامات المالية المطلوبة منه والمقدرة بـ75 مليون ريال سعودي، للحصول على شهادة الكفاءة المالية وقيد لاعبيه الجدد في فترة الانتقالات الشتوية.