رسميًا | الأهلي لا يتوقف ويُعلن عن صفقة "أرجنتينية"

الأهلي هبط لدوري يلو لكن هذا لا يُوقف الإدارة عن ضم اللاعبين الجدد

واصل النادي الأهلي السعودي صفقاته الجديدة لدعم صفوف الفريق في الموسم القادم الذي سيخوضه في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد هبوطه من دوري المحترفين باحتلاله المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

من هو بطل الصفقة الجديدة للأهلي؟

الفريق الجداوي أعلن رسميًا اليوم الإثنين عن تعاقده مع الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي لموسم واحد قابل للتمديد، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة الجديدة، بل اكتفى بنشر مقطع فيديو يُرحب خلاله باللاعب ويستعرض بعض لقطاته في الملاعب، وكذلك صور لتوقيع العقد.

وتحدث اللاعب صاحب الـ32 عامًا خلال مقطع الفيديو مؤكدًا سعادته البالغة بارتداء قميص الأهلي، إذ قال "أشعر بسعادة كبيرة بالانضمام للفريق، لهذا الكيان العظيم".

أضاف موجهًا رسالة للجماهير "أقول للجماهير أننا سنجعل الفريق في أعلى نقطة ممكنة، نطلب منكم دعمنا ونراكم قريبًا".

لاعب الأهلي الجديد يُجيد اللعب في خانة الجناح الأيمن، وقد كانت آخر محطاته مع نادي يونيفيرسيداد كاتوليكا الكولومبي، والذي انضم له في يناير 2021.

ألزوجارراي لعب مع كاتوليكا 47 مباراة في جميع البطولات سجل بها 20 هدفًا وصنع 14.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات صيف 2022؟

الأهلي تعاقد مع الظهير الأيسر السعودي إبراهيم الزبيدي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الطائي.

النادي نجح بعدها في التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي مهاجم الاتحاد المنستيري الذي سبق أن لعب لنيس الفرنسي، وقد وقع معه عقدًا يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لثالث.

ضم النادي كذلك حارس المرمى ريناتو ريبيرو في صفقة انتقال حر وقد وقع عقدًا يمتد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعامين.

نشاط الإدارة في الميركاتو الصيفي لم يقتصر فقط على الصفقات الجديدة بل كذلك تجديد عقود نجوم الفريق، حيث جدد الأهلي عقود هيثم عسيري ومحمد المجحد وزياد الجهني وعبد الباسط هندي لعدة سنوات قادمة.