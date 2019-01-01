رسميًا - الاتحاد التونسي يجمد نشاط حكم مواجهة الترجي ونجم المتلوي

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وشهدت جدلًا واسعًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم صباح اليوم الإثنين، قراره بإيقاف الحكم وليد الجريدي ومساعده فوزي الجريدي، اللذين أدارا مواجهة الترجي ونجم المتلوي.

المباراة أقيمت أمس الأحد، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن الجولة الـ15 بالدوري التونسي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب عدد من القرارات المشكوك في صحتها، وعلى رأسها إلغاء هدف لباب سويقة سجله غيلان الشعلالي، بداعي التسلل، وشهدت كذلك طرد محمد علي بن سالم؛ لاعب المتلوي.

يذكر أن فريق الدم والذهب يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي المتلوي في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

الاتحاد التونسي قرر تجميد نشاط الثنائي الجريدي لمدة شهرين عن إدارة أي مباريات في مختلف المسابقات.