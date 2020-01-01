رسميًا .. الاتحاد الإفريقي يؤجل لقاء الزمالك والرجاء المغربي

تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء إلى الأول من نوفمبر.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إصابة لاعبي الأخير بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

قرار الاتحاد الإفريقي جاء بعد إصابة 14 لاعبًا في صفوف نادي الرجاء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو الأمر الذي دفع وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق إلى القاهرة.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، إلى أن مباراة الزمالك والرجاء التي كان مقررًا لها مساء يوم السبت المقبل، تم تأجيلها حتى الأولى من نوفمبر القادم، على أن تقام المباراة النهائية يوم السادس من نوفمبر.

المزيد من الفرق

وشهدت الأيام الماضية، محاولات من جانب نادي الرجاء لتأجيل المباراة، بسبب ظروف الفريق التي يمر بها حاليًا، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 14 حالة بصفوفه.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أبدى ترحيبه بقرار تأجيل مباراة إياب نصف النهائي أمام الرجاء، ولكن وضع شرطًا وهو تأجيل المباراة النهائية أيضًا.

تصنيف فيفا .. تأخر مصر والسعودية .. والجزائر تتقدم

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، بالمباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء "كازابلانكا".