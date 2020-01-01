رسميًا .. الأهلي يعلن ضم بدر بانون مدافع الرجاء المغربي

بدر بانون أهلاوي لمدة 4 سنوات قادمة.

أعلن النادي الأهلي، عن ضد بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم مقبلة.

ونجح الأهلي في تدعيم خط دفاعه خاصة بعد الأزمات الدفاعية، التي عانى منها المارد الأحمر خلال الفترة الماضية، استعدادًا للموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا للمدافع المغربي، المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي.

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🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/J6ERXezzht — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 11, 2020

بدر بانون هو الصفقة الثانية للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.

ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إنهاء صفقة بدر بانون لصالح المارد الأحمر، بعد مفاوضات مع مسؤولي نادي الرجاء المغربي، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

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وتسلم الأهلي البطاقة الدولية للاعب الأحمر، وذلك بعد التعاون الذي حدث بين الأهلي والرجاء، لتتم كافة الإجراءات بكل سلاسة ودون أي عقبات.

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ومن الممكن أن يشارك بدر بانون في مباريات كأس مصر، حال قيده في قائمة الفريق الأحمر، أو ينتظر انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز.