رسميًا .. اعتماد مجلس إدارة الأهلي السعودي الجديد

وافق سمو الأمير عبدالعزيز على اعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي بمحافظة جدة لمدة 4 سنوات

أعلن الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد.

ووافق سمو الأمير عبدالعزيز على اعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي بمحافظة جدة لمدة 4 سنوات برئاسة عبدالإله بن معتوق مؤمنة، وعضوية كل من:

1- ياسر بن محمد محروس

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2- عمر بن إبراهيم أبو العلا

3- خالد بن محمد الشهري

4- طريف بن محمد حلواني

5- خالد بن تركي النهاري

6- ياسر بن مدني علاقي

7- طارق بن عبدالله خليفة

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أسقطت عضوية أحمد الصائغ، بجانب محمد الجهني عضو الجمعية العمومية الذي تم منعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب ارتكابهما بعض المخالفات.

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بعدها أعلن عبدالإله مؤمنة عن ترشحه رسميًا لخوض سباق التنافس على رئاسة نادي أهلي جدة السعودي، وذلك بعد إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس مجلس الإدارة السابق، ليحصل على الرئاسة بالتزكية.