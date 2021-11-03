رسميًا.. إيمري يُعلن موقفه النهائي من عرض تدريب نيوكاسل

أنهى مدرب فياريال، أوناي إيمري، على كل الجدل المُثار حول مستقبله وإمكانية رحيله عن الغواصات لتدريب نيوكاسل، بتأكيده على استمراره بصورة طبيعية في ملعب لا سيراميكا.

وكانت الصحف الإنجليزية قد أكدت على أن الإدارة الجديدة لنيوكاسل اختارت إيمري للإشراف على المشروع العملاق المتوقع في سانت جيمس بارك، وبدأت المفاوضات بالفعل بين الطرفين.

غير أن مدرب آرسنال السابق وصاحب الخبرة الطويلة في ملاعب كرة القدم خرج ببيان رسمي يوم الأربعاء أعلن خلاله أنه باقٍ مع فياريال ويثق في مشروع النادي الإسباني.

وقال إيمري "فياريال هو بيتي وأنا ملتزم معهم بنسبة 100%، وبغض النظر عن الضجيج الذي أُثير في بلد آخر بالأمس، كان هناك وضوح من قبلي مع الإدارة واللاعبين".

كما أضاف "أنا ممتن لأن أحظى باهتمام نادٍ عظيم (نيوكاسل) لكنني ممتن أكثر لوجودي هنا وهذا هو السبب أني أبلغت الإدارة بقراري الاستمرار في هذا المشروع".

وواصل إيمري "قررت ذلك لأن المشروع يتسم بالاحترام والالتزام اللذين أدركتهما من النادي ومن فريقي، وهو أمر متبادل".

رحيل ميسي ورونالدو .. سيناريو متشابه والمصير يبدو واحدًا !

وأتم "أود أن أشكر الجماهير على الدعم الذي قدموه لي دائمًا، يوم الأحد لدينا مباراة هامة وآمل أن نتمكن من تحقيق النصر معًا".

إيمري تولى تدريب فياريال العام الماضي، وأنهى الدوري الإسباني بالمركز الثامن، لكنه ضمن مشاركة فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما حقق درع الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

ويحتل فياريال حاليًا المركز الثالث عشر في الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، مع تواجده ثانيًا في مجموعته بدوري الأبطال بالتساوي مع المتصدر مانشستر يونايتد بسبع نقاط لكل منهما.

مع خروجه من دائرة المرشحين لتدريب نيوكاسل، تتقلص الخيارات أمام الإدارة الإنجليزية لتصبح بين مدرب بورنموث السابق إيدي هاو والمرشح القديم الجديد، باولو فونسيكا.

الجدير بالذكر أن نيوكاسل يأتي في المركز قبل الأخير من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد أربع نقاط من عشر مباريات.