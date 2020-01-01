رسمياً | إيقاف كافاني 3 مباريات لاتهامه بالعنصرية ومانشستر يونايتد يرد

المهاجم تألق في فوز فريقه بعد دخوله بديلاً

تقرر إيقاف إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد لثلاث مباريات وتغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 100 ألف جنيه إسترليني بعد أن اختار عدم الاعتراض على تهمة العنصرية.

وبذلك سيغيب الدولي الأوروجوياني عن المباريات الثلاثة المقبلة، كلها على ملعب أولد ترافورد، أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس كاراباو وواتفورد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي..

كافاني كان السبب الرئيسي مساء الأحد التاسع والعشرين من نوفمبر في انتصار يونايتد على ساوثامبتون بعد أن شارك بديلاً وسجل هدفين وصنع ثالثاً ليقلب الفريق تأخره لفوز.

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ونشر كافاني على حسابه على "انستجرام" صوراً من الرسائل التي تلقاها من الجمهور للإشادة بمستواه بعد تحقيق الفريق الانتصار.

وكتب كافاني على أحد الرسائل: "شكراً أيها الزنجي"، ثم قام بعد ذلك بمسح المنشور بأكمله، مما قد جعله عرضة للتحقيق والعقاب كما حدث في وقائع مشابهة بالماضي.

وقتها، كافاني ونشر بيان يدافع فيه عن نفسه وكتب: "الرسالة التي كتبتها بعد لقاء الأحد كانت تحية لأحد الأصدقاء بعد أن تقدم بالتهنئة على ما قدمه في اللقاء، آخر ما كنت أريده هو أن اتعرض بالإساءة لأي شخص".

وبمجرد إعلان العقوبة قام نادي مانشستر يونايتد بإصدار بيان رسمي يدافه فيه عن مهاجمه ويؤكد أنه لم يقصد إهانة أي شخص على الإطلاق كما قال هو بنفسه في السابق.

وجاء في البيان: "كما ذكر، لم يكن إدينسون كافاني على علم بأن كلماته يمكن أن تكون قد أسيء فهمها، وقد اعتذر بصدق عن هذا التصرف ولأي شخص تعرض للإهانة.



وأضاف: "على الرغم من إيمانه الصادق بأنه كان يرسل رسالة شكر ردًا على رسالة تهنئة من صديق مقرب، فقد اختار عدم الطعن في الاتهام، احترامًا وتضامنًا مع اتحاد كرة القدم ومحاربة العنصرية. في كرة القدم.

ومؤخراً تعرض بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي لعقوبة بسبب مزاحه بشكل عنصري مع زميله في الفريق بنجامين ميندي على وسائل التواصل الاجتماعية.

وانضم كافاني الصيف الماضي إلى صفوف يونايتد بشكل مجاني بعد أن أمضى عدة شهور كلاعب حر.