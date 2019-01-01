رسميًا: إيفرتون يُقيل سيلفا ومويس يقترب من خلافته

أخيرًا تم اتخاذ القرار..

أعلن إيفرتون رسميًا عن إقالة مدربه ماركو سيلفا من منصبه، وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق معه منذ بداية الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون تلقى هزيمة قاسية في ديربي الميرسيسايد على يد جاره وغريمه اللدود، ليفربول، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة وُصفت بأنها كانت الفرصة الأخيرة للمدرب البرتغالي لتدارك سوء النتائج.

إلا أن المستوى السيئ الذي ظهرت به كتيبته قد أجبر إدارة إيفرتون على اتخاذ القرار بإنهاء رحلة مدرب واتفورد الأسبق في جوديسون بارك، دون الإعلان عن من سيخلفه في المنصب حتى اللحظة.

سيلفا خلال 15 مباراة في البريميرليج هذا الموسم تمكن من الانتصار في 4 فقط، بينما تلقى 9 هزائم وتعادلين، ليحتل إيفرتون بذلك المركز 17 برصيد 14 نقطة.

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وبحسب ما أوردته تقارير من الصحافة البريطانية، فإن اسم ديفيد مويس، المدير الفني التاريخي لإيفرتون والمدرب الأسبق لمانشستر يونايتد، يُعد هو الأقرب لتولي زمام الأمور في المرحلة المقبلة وحتى نهاية الموسم.

"سكاي سبورتس" أكدت أن هناك قائمة من المدربين على طاولة إدارة النادي الإنجليزي اسم مويس هو من يتصدرها، ويُنتظر أن يتم الإعلان عن عودته من جديد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

صحيفة "تلجراف" أكدت نفس الشيء بل وأضافت أن مويس لديه رغبة جامحة في العودة للتدريب بالدوري الإنجليزي جعلته يرفض عددًا من العروض خارج إنجلترا وينتظر الفرصة للانقضاض على تدريب أحد فرق البريميرليج من جديد، وسيكون إيفرتون فرصة غير عادية لتحقيق رغبته.

الجدير بالذكر أن مويس، البالغ من العمر 56 عامًا، سبق له وأن أشرف على تدريب إيفرتون من 2002 وحتى 2013 قبل أن يتركهم ويخلف السير أليكس فيرجسون في ملعب الأولد ترافورد، كما سبق وله وأن درب ساندرلاند وأخيرًا وست هام.