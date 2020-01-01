رسميًا.. إيفرتون يعلن التعاقد مع خاميس رودريجيز من ريال مدريد

صفقة مميزة..

أعلن إيفرتون بصورة رسمية عن التعاقد مع خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، بعقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث، ومقابل 22 مليون جنيه استرليني دُفعت إلى النادي الملكي.

عقد الدولي الكولومبي مع ريال مدريد كان ينتهي الصيف المقبل، ونتيجة لعدم اقتناع زين الدين زيدان به، كان رحيله هو الخيار الأفضل لجميع الأطراف.

وساهم وجود كارلو أنشيلوتي على سُدة القيادة بإيفرتون في إتمام الصفقة، فمن المعروف قوة علاقة الطرفين منذ أن كانا سويًا في ريال مدريد وارتحلا سويًا بعدها أيضًا إلى بايرن ميونخ

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وفي أول تصريحات خاميس قال "أنا سعيد لوجودي هنا في هذا النادي الرائع، هو نادٍ لديه الكثير من التاريخ ومع مدرب يعرفني جيدًا".

كما أضاف "إنني أتطلع إلى الفوز وتحقيق أشياء عظيمة هنا، جئت إلى إيفرتون لمحاولة التطور والتحسن ومساعدة الفريق على الفوز ولعب كرة قدم جيدة".

وتابع "أنا مقتنع أننا مع كارلو وطاقمه الفني سيكون بمقدورنا تحقيق أشياء كبيرة وأحد الأسباب الرئيسية لتوقيعي كان وجود كارلو هُنا".

وأتم "لقد استمتعت ببعض الأوقات الرائعة معه سابقًا في ناديين مختلفين. كان هذا سببًا كبيرًا للمجيء إلى هنا".

يذكر أن هذه هي الصفقة الثانية الكبرى التي يبرمها أنشيلوتي مع التوفيز هذا الصيف، حيث سبقها إعلان التعاقد مع البرازيلي آلان من نابولي.