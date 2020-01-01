رسميًا.. إصابة مبابي بفيروس كورونا

نبأ حزين..

أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بيانًا رسميًا أعلن فيه عن إصابة كيليان مبابي بفيروس كورونا بدون وجود أعراض ظاهرة عليه، مع بدء إجراءات العزل الفورية.

ويتواجد مبابي حاليًا في قائمة منتخب فرنسا المشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية، حيث شارك في مباراة السويد وأحرز هدف الانتصار يوم السبت الماضي.

وخضع مبابي لمسحة كورونا أتت نتيجتها إيجابية بحسب بيان الاتحاد الفرنسي، ليتأكد بذلك غيابه عن مباراة كرواتيا المقرر لها يوم الثلاثاء.

المزيد من الفرق

بيان الاتحاد الفرنسي قال "لن يشارك كيليان مبابي في مباراة كرواتيا بملعب ستاد دو فرانس يوم الثلاثاء، أتت نتيجة المسحة التي قام بها الاتحاد الأوروبي إيجابية صباح اليوم الإثنين".

كما أضاف "تم استبعاده من القائمة بعد معرفة النتيجة في نهاية التدريب وقبل أن يذهب إلى منزله هذا المساء".

مبابي هو اللاعب الوحيد الذي أتت نتائج فحوصات كورونا إيجابية له، حيث تأكد سلبية مسحات بقية قائمة المنتخب الفرنسي.

يذكر أن نيمار واثنين آخرين من لاعبي باريس سان جيرمان قد أُعلن أيضًا إصابتهم بكورونا الأسبوع الماضي.