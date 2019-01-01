رسمياً - أرسنال يعلن غياب بيليرين لفترة تصل إلى 9 أشهر

موسم المدافع الإسباني ينتهي مبكراً بعد إصابة قوية في مواجهة أرسنال وتشيلسي السبت الماضي بالدوري الإنجليزي

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي، صدمة قوية اليوم الثلاثاء، بعدما تبين غياب لاعبه هيكتور بيليرين لفترة طويلة عن الملاعب.

المدافع الإسباني سقط بشكل مفاجيء في فوز المدفعجية الأخير على تشيلسي بهدفين نظيفين، وسط مؤشرات حول إصابة خطيرة.

رقميًا | ماذا قدم إيمري وساري في الموسم الأول؟

أرسنال نشر بياناً على موقعه الرسمي، يؤكد فيه أن بيليرين سيغيب عن الفريق لفترة تصل من 6 إلى 9 أشهر.

وهو ما يعني غيابه عن ما تبقى من الموسم الحالي، لمعاناته من قطع في الرباط الصليبي.

وقال النادي ببيانه:"هيكتور سيخضع لجراحة في الأيام القليلة القادمة، وسيغيب لفترة من 6 إلى 9 أشهر لن يشارك خلالها بأي مباراة".

🔔 أنباء سيئة لجماهير أرسنال 😔

💢 أرسنال يعلن عن تعرض هيكتور بيليرين لقطع في الرباط الصليبي بركبته اليسرى في مباراة تشيلسي، وسيغيب عن الملاعب لمدة 9 أشهر.



كل التمنيات بالشفاء 🙏 pic.twitter.com/4rA0VIJReM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

وأضاف:"كل من في النادي يعمل بجد لمساعدة هيكتور على العودة من جديد".

جوارديولا يكشف سبب غياب رياض محرز عن مباراة هدرسفيلد

وتزداد بذلك معاناة أرسنال من الإصابات هذا الموسم، حيث يفتقد لخدمات الثنائي روب هولدنج وداني ويلبك حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن أوناي إيمري مدرب الفريق اللندني، خرج في تصريحات صحفية بعد إصابة بيليرين، مؤكداً أن النادي لن يتعاقد مع ظهير أيمن بدلاً منه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.