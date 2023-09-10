رسمياً | مانشستر يستبعد أنتوني والبرازيلي يرد ببيان مؤيد!

مانشستر يونايتد يتخذ قرارًا جديًا تجاه لاعبه البرازيلي.

أصدر نادي مانشستر يونايتد اليوم الأحد، بيانًا رسميًا بشأن الاتهامات الموجهة إلى لاعبه البرازيلي أنتوتي.

ويواجه نجم منتخب البرازيل عدة اتهامات بالعنف والاعتداء الجنسي من قبل صديقته السابقة وامرأتين آخريين.

وقال مانشستر يونايتد في بيانه الرسمي: "يعترف مانشستر يونايتد بالإعتداءات الموجهة ضد أنتوني، ولذلك تم الاتفاق مع اللاعب لتأجيل عودته حتى إشعار آخر من أجل معالجة تلك الاتهامات، في حين سيعود اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الدولية يوم الاثنين المقبل".

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وتابع البيان: "نحن كنادي ندين أعمال العنف وسوء المعاملة، كما ندرك حماية جميع المتورطين في هذا الوضع، ونعرف مدى تأثير هذه الإدعاءات".

ومن جانبه، قال أنتوني في بيان رسمي: "لقد اتفقت مع مانشستر يونايتد على الغياب من التدريبات لفترة أثناء معالجة الاتهامات الموجهة ضدي".

واختتم: "أريد أن أؤكد براءتي من الأشياء التي اتهمت بها، وسأتعاون بشكل كامل مع الشرطة".