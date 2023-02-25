"رسائل الموت" تهدد مسيرة جراهام بوتر مع تشيلسي

المدرب الإنجليزي يمر بأزمة نفسية

مسيرة المدرب جراهام بوتر مع تشيلسي أصبحت تتحول إلى كابوس مع مرور الوقت، حيث وصل الأمر إلى تلقيه بعض الإساءات التي تتمنى موته.

تشيلسي فاز في مباراتين فقط من أصل 14 في جميع المسابقات الفترة الأخيرة، وخسر أمام ساوثامبتون المتعثر في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

وقال بوتر في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية:"لقد تلقيت بعض الرسائل الإلكترونية غير اللطيفة والتي تريدني أن أموت وهذا شيء صعب".

وأضاف:"يمكنك أن تسأل عائلتي كيف تبدو الحياة بالنسبة لي ولهم، الأمر ليس ممتع على الإطلاق، إذا ذهبت إلى العمل وأساء إليك شخص ما فلن يكون ذلك ممتعًا".

جدير بالذكر أن إدارة تشيلسي أظهرت دعمها الكامل لبوتر وعائلته، في ظل الفترة السيئة التي يعيشها، باحتلال الفريق للمركز العاشر في الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.