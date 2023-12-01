رسائل استفزازية قبل الديربي .. سامي الجابر وبيتروس يدعمان الهلال والنصر بطريقة "الطقطقة"

ساعتان ونصف على ديربي الرياض، والمباراة ساخنة خارج الملعب..

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هي مباراة حامية خارج الملعب كما داخله تمامًا، لذلك حضر سامي الجابر؛ أسطورة الهلال، والبرازيلي بيتروس ماتيوس؛ نجم النصر السابق، لدعم ناديهما عبر حساباتهما بطريقة استفزازية للخصم بعض الشيء.

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ديربي الرياض من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل ساعات من اللقاء، حرص الجابر على توجيه رسالة لجماهير الخصم بالالتزام بالروح الرياضية حال الخسارة، لكن طلبه كان مختلفًا لجماهير الزعيم..

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أسطورة الهلال كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: " ساعات قبل إنطلاق ديربي الإثارة، لقاء مختلف ومنتظر من الجماهير في كل أنحاء العالم، أتوقع فوز الزعيم بإذن الله واتمنى أن تكون الروح الرياضية حاضرة بين الجماهير ونسمع جماهير النصر تردد (مبروك يازعيم) إذا حقق الهلال الفوز وإن لم يتحقق ذلك اتمنى أن تتقبل الجماهير الهلالية الأمر وتردد (صدارة بس)"، في إشارة إلى تصدر الهلال لجدول الترتيب حتى إذا خسر الديربي.

أما بيتروس فقد كتب لناديه الأسبق عبر خاصية "ستوري" على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنت تعرف بالفعل كيف تفعلها!"، في إشارة لإسقاط الهلال على ملعبه.

يذكر أن الزعيم يدخل اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 38 نقطة متفوقًا بفارق أربع نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة.

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