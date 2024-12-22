"فريق يسد النفس ومتهاوشين على صكة بلوت" .. وليد الفراج يعنّف لاعبي المنتخب السعودي بعد السقوط في خليجي 26

بعد خسارة اللقاء الأول أمام البحرين..

أعرب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن استيائه الكبير من المستوى الذي ظهر عليه المنتخب السعودي، في مباراته الافتتاحية ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والتي انتهت بخسارته أمام البحرين بنتيجة (2-3)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن المجموعة الثانية.

المنتخب السعودي عانى من أخطاء دفاعية فادحة في مواجهة البحرين، فيما تمكن مصعب الجوير وصالح الشهري من التوقيع على ثنائية الأخضر، بينما ساهمت ثلاثية مهدي عبد الجبار ومهدي الحميدان ومحمد مرهون، من حصد النقاط الثلاث الأولى للأحمر البحريني.

وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الشارع السعودي اعتاد على لغة "كبوة جواد أصيل"، ويستطيع التعويض في مباراتيه المقبلتين، ثم تنفجر المشاعر بعد نهاية الدورة الخليجية، وهي قصة تكررت سنوات طويلة ومشاركات كثيرة، وما حدث في تصفيات كأس العالم، يستمر في كأس الخليج.

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واستعرض الفراج لقطات الأهداف الثلاثة للبحرين في اللقاء، معلقًا "الهدف الأول ليس فيه دفاع، وليس فيه تفاهم بين علي لاجامي وعلي البليهي مع نواف العقيدي، وكأنهم (متهاوشين على صكة بلوت)، والثاني سجله مهدي الحميدان وبداية الهجمة بها 4 مدافعين سعوديين، أما الهدف الثالث، فـ(كله اعتمد على كله)، ولم يتمكن البليهي من إيقافها أو العقيدي بالوقوف في مكانه".

ووصف الفراج، المنتخب السعودي في لقاء البحرين، بأنه "يسد النفس"، معربًا عن قلقه بأن يتعثر الأخضر أمام اليمن، في مباراة الجولة الثانية، ويصير الحلقة الأضعف في المجموعة الثانية، متسائلًا "إذا لم يكن للدوري السعودي واحتكاك اللاعبين السعوديين بالنجوم الأجانب، تأثير فما الفائدة؟ طموحاتنا في وادٍ، وما ننفقه في وادٍ، وما نقدمه في أرض الملعب في وادٍ آخر".